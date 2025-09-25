Guido Monaco si è soffermato sulla finale persa da Lorenzo Musetti nel torneo ATP 250 di Chengdu durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Musetti ha perso una partita molto tirata, magari non giocata al massimo, ma comunque giocata. Una controprestazione è bucare la prestazione, ma se tu giochi all’80-90% e l’altro è più bravo gli stringi la mano. Con lui sarà sempre così per i detrattori: è arrivato in semifinale ‘eh ma solo semifinale’, ha fatto due set alla pari con Alcaraz ‘eh ma solo due set’. Intanto macina miglioramenti, dicono che sul cemento non vince mai, ma fa quarti agli US Open e finale a Chengdu. 🔗 Leggi su Oasport.it

Monaco si sfoga: "Chi critica Musetti cade nel ridicolo. Chi si paragona a Sinner o Alcaraz va al plotone d'esecuzione"