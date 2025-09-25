Monaco perché Pogba non ha ancora esordito
. L’ex Juventus, reduce dalla squalifica, non è mai stato convocato Un fantasma in panchina, o meglio, neanche lì. L’acquisto più atteso dell’estate del Monaco, Paul Pogba, non ha ancora fatto il suo esordio con la nuova maglia. Anzi, non è mai stato nemmeno convocato. Nonostante le lacrime di commozione alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Pogba Monaco, il ritorno è vicino: l’annuncio sull’ex centrocampista della Juve. Ecco quando potrebbe tornare in gruppo - Pogba Monaco, il ritorno è vicino: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex centrocampista bianconero La luce in fondo al tunnel. Come scrive juventusnews24.com
Quando rientra Pogba? L'annuncio da Monaco - Dopo oltre due anni di assenza dal calcio giocato, Paul Pogba intravede finalmente il momento del ritorno. Riporta ilbianconero.com