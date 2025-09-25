Molto rumore per nulla Dubbi e i nodi del Power of Siberia 2
La Cina potrebbe attendere a lungo prima di vedersi pompato il gas russo, di cui il Dragone ha bisogno almeno tanto quanto la Russia, che senza gli incassi derivanti dalle forniture di idrocarburi andrebbe incontro a un default quasi certo. Tre settimane fa, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno sfilato insieme a Pechino per festeggiare gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Nell’occasione, hanno sottoscritto un memorandum per la realizzazione del Power of Siberia 2, l’arteria che dovrebbe consentire l’afflusso di metano russo nelle imprese cinesi. Un’infrastruttura, come detto, reciprocamente vantaggiosa e che legherebbe ancora di più i due Paesi. 🔗 Leggi su Formiche.net
