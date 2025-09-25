molin bianco comitato si prepara ad opporsi al nuovo progetto

Arezzo, 25 settembre 2025 – “Ci risiamo. Ancora un nuovo tentativo, questa volta nel quadro del progetto Regional Air Mobility Ram promosso dall’Enac, l’ente nazionale dell’aviazione civile, interessante l’aeroporto di Molin Bianco di Arezzo” interviene Roberto Barone, presidente del Comitato Contro l’Ampliamento dell’Aeroporto Molin Bianco. "Il progetto prevede l’adeguamento della pista, l’installazione di sistemi di navigazione e illuminazione, la creazione di aree per passeggeri e servizi a terra per svolgere rotte commerciali che si aggiungono alle attuali attività sportive e formative. Il nostro Comitato, nato nel 2001 per contrastare un primo tentativo di ampliamento dell’infrastruttura non ha mai smesso di sorvegliare su eventuali nuove voglie espansionistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

