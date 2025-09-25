mole urbana il nuovo marchio italiano assume 100 operai

L’azienda italiana produttrice di auto elettriche Mole Urbana è pronta a partire e cerca 100 operai per assemblare le vetture nel nuovo stabilimento di Orbassano, vicino a Torino. Il progetto del designer Umberto Palermo è nato tra le Marche e la città simbolo della produzione automobilistica italiana. L’obiettivo è quello di assemblare a regime 1.500 veicoli all’anno, per una produzione di nicchia ma molto varia, con 12 modelli che vanno dalle microcar per le città ai furgoni per le consegne. Mole Urbana cerca 100 operai per assemblare auto a Torino. Davanti all’ex Blutec di Orbassano, comune alle porte di Torino, è stato esposto un cartello che recita: “ Si assume personale operaio per assemblaggio vetture”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

