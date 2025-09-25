Mole Urbana il nuovo marchio italiano assume 100 operai
L’azienda italiana produttrice di auto elettriche Mole Urbana è pronta a partire e cerca 100 operai per assemblare le vetture nel nuovo stabilimento di Orbassano, vicino a Torino. Il progetto del designer Umberto Palermo è nato tra le Marche e la città simbolo della produzione automobilistica italiana. L’obiettivo è quello di assemblare a regime 1.500 veicoli all’anno, per una produzione di nicchia ma molto varia, con 12 modelli che vanno dalle microcar per le città ai furgoni per le consegne. Mole Urbana cerca 100 operai per assemblare auto a Torino. Davanti all’ex Blutec di Orbassano, comune alle porte di Torino, è stato esposto un cartello che recita: “ Si assume personale operaio per assemblaggio vetture”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dal 7 novembre le consegne di Mole Urbana ai concessionari. Lo stesso giorno il taglio del nastro della fabbrica torinese #ANSA - X Vai su X
Il cane piccolo era libero dal guinzaglio in zona urbana e l’altro era condotto al guinzaglio nella stessa zona. Non esiste una legge che impone ai cani di grossa mole o Amstaff la museruola sempre e ovunque. Chi ha torto? - facebook.com Vai su Facebook
Mole Urbana operativa, punta a secondo stabilimento nelle Marche - Mole Urbana, il progetto ideato e guidato dal designer Umberto Palermo, è operativo e punta a diventare centrale nella produzione di kei car italiane, le nuove utilitarie che si ispirano alle piccole ... Si legge su ansa.it
Mole Urbana: la rinascita industriale di Orbassano tra design e lavoro - Mole Urbana rilancia l’industria di Orbassano con assunzioni, veicoli elettrici e una filiera locale: il progetto di Umberto Palermo. Segnala msn.com