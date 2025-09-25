Moggi torna su Calciopoli | Carraro voleva aiutare il Milan Chiedere la grazia? Non ho ucciso nessuno…
Le parole di Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, su quanto accaduto nel 2006 con Calciopoli. Tutti i dettagli in merito. Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Calciopoli e quanto accaduto con Inter e Milan. CHIEDERE LA GRAZIA – Chiedere la grazia? E perché? La grazia la chiede chi ha avuto un ergastolo. Ho pagato, sto pagando, ma non ho ammazzato nessuno e la gente lo sa. PAROLE CARRARO – Carraro dice che tutto è nato da un suo errore politico, ho letto: nel 2004 voleva sostituire i due designatori Bergamo e Pairetto con Pierluigi Collina, loro lo hanno saputo e sono venuti quindi a cercare il mio appoggio. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: moggi - torna
#Moggi torna su Calciopoli Le sue dichiarazioni ? - X Vai su X
Torna stasera in tv la nuova edizione di Supermercato (ore 21.15) su Telenuovo VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Moggi: “Carraro mi accusa ma nel 2004 voleva aiutare il Milan” - Luciano Moggi replica a Franco Carraro su Calciopoli, difende la Juventus, attacca le istituzioni calcistiche e racconta i retroscena dei suoi anni. Lo riporta blitzquotidiano.it
L'ex direttore generale della Juve, nell'intervista alla Gazzetta, ha accusato il presidente Figc dell'era Calciopoli di aver favorito il Milan. Questa la contro-risposta - L'ex direttore generale della Juve, nell'intervista alla Gazzetta, ha accusato il presidente Figc dell'era Calciopoli di aver favorito il Milan. Riporta gazzetta.it