Moggi torna su Calciopoli | Carraro voleva aiutare il Milan Chiedere la grazia? Non ho ucciso nessuno…

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, su quanto accaduto nel 2006 con Calciopoli. Tutti i dettagli in merito. Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Calciopoli e quanto accaduto con  Inter  e   Milan. CHIEDERE LA GRAZIA – Chiedere la grazia? E perché? La grazia la chiede chi ha avuto un ergastolo. Ho pagato, sto pagando, ma non ho ammazzato nessuno e la gente lo sa. PAROLE CARRARO – Carraro dice che tutto è nato da un suo errore politico, ho letto: nel 2004 voleva sostituire i due designatori Bergamo e Pairetto con Pierluigi Collina, loro lo hanno saputo e sono venuti quindi a cercare il mio appoggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

