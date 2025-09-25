Moggi svela | Nel 2004 Carraro cercava di favorire il Milan quella telefonata… Poi parla così di Tudor e Vlahovic

Moggi svela: «Nel 2004 Carraro cercava di favorire il Milan, quella telefonata.». Le sue dichiarazioni nell’intervista alla Gazzetta dello Sport. Luciano Moggi è intervenuto a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale è tornato su alcuni fatti relativi allo scandalo di Calciopoli. Di seguito le parole del’ex direttore generale della Juventus, attesa dalla sfida di sabato con l’ Atalanta. RETROSCENA – « Nel 2004, noi e il Milan eravamo in lotta per lo scudetto e Carraro cercava di favorire i rossoneri di cui, in passato, era stato presidente: “Mi raccomando, gli dica di non aiutare la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moggi svela: «Nel 2004 Carraro cercava di favorire il Milan, quella telefonata…». Poi parla così di Tudor e Vlahovic

