Moggi elogia Tudor | Lui è perfetto per la Juve Deve continuare a puntare su quel giocatore

Moggi elogia Tudor: «Ha il DNA Juventus, ma deve puntare su Vlahovic». Le parole Igor Tudor rappresenta oggi una figura sempre più centrale nel panorama della Serie A. Dopo un primo anno positivo sulla panchina bianconera, dove ha saputo risollevare la squadra e conquistare un’insperata qualificazione in Champions League, il tecnico sta confermando il suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

