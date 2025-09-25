e cosa può succedere. I recenti problemi in fase difensiva, che hanno visto la Juventus incassare un numero elevato di reti, hanno spinto Igor Tudor a rivedere alcuni aspetti tattici della sua squadra. Tuttavia, come riporta La Stampa, il tecnico croato non sta lavorando solo sulla retroguardia, ma sta anche studiando soluzioni per migliorare la fase offensiva, in particolare per risolvere l’ isolamento di alcuni elementi chiave. L’attenzione si è focalizzata sulla necessità di dare maggiore supporto a Kenan Yildiz, il numero 10 della Juve, e al centravanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Modulo Juve, Tudor vara una soluzione alternativa al consueto 3-4-2-1: cambia anche la posizione di Yildiz! Tutti i dettagli