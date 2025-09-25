Modric vs De Bruyne | il confronto tra due maestri del centrocampo

Milan-Napoli di domenica sera sarà anche Modric contro De Bruyne. I due maestri del centrocampo alla prima sfida in Serie A. Lo riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Letizia: “Modric meglio di De Bruyne. In attacco non ho dubbi. Sorpresa sulla sinistra” | ESCLUSIVO

Da De Bruyne a Modric, come giocheranno: le soluzioni tattiche per esaltare i big

Napoli, De Bruyne: “Rispetto Modric. Sono felice di incontrarlo e …”

modric vs de bruyneL’ex ct: "Luka e Kevin hanno giocate che ti fanno innamorare. Sono dotati di talenti esagerati" - Max è dominante, ha una capacità di assorbire le situazioni più delicate e di gestirle con ... Come scrive gazzetta.it

