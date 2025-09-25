Modifica assetto del Comune Cisl | A dieci giorni dalle elezioni lascia intravedere scenari poco chiari

Reggiotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario generale Cisl Fp rende noto, attraverso una nota, di aver ricevuto, dall'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, una proposta di modifica della struttura del Comune. La quattordicesima dal 2 febbraio 2015.Per il sindacato: "Questa ennesima modifica, in prossimità delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: modifica - assetto

Lavoratori del Comune. Intervento della Cisl - "Un’intesa che è frutto del lavoro dell’anno 2023, in cui furono salvaguardate progressioni e produttività dei lavoratori. Lo riporta lanazione.it

Caos nidi, la preoccupazione della Cisl: "Il Comune ha contezza delle conseguenze su famiglie e personale?" - Ha mappato le ricadute sull'offerta di posti negli asili nido e sulla tenuta occupazionale delle strutture? Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Modifica Assetto Comune Cisl