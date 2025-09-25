Modifica assetto del Comune Cisl | A dieci giorni dalle elezioni lascia intravedere scenari poco chiari

Il segretario generale Cisl Fp rende noto, attraverso una nota, di aver ricevuto, dall'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, una proposta di modifica della struttura del Comune. La quattordicesima dal 2 febbraio 2015.Per il sindacato: "Questa ennesima modifica, in prossimità delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: modifica - assetto

Gozzini: "Allegri è pronto a una modifica dell’assetto, lasciando la difesa a tre ma aggiungendo un attaccante al posto di un mediano" - X Vai su X

Dopo una manifestazione di camion a Vienna, l’autotrasporto austriaco è riuscito a modificare il nuovo assetto dei pedaggi dei camion previsto dal Governo per il 2026, che avrebbe comportato un aumento della tariffa. Ne parla questo articolo di TrasportoEur Vai su Facebook

Lavoratori del Comune. Intervento della Cisl - "Un’intesa che è frutto del lavoro dell’anno 2023, in cui furono salvaguardate progressioni e produttività dei lavoratori. Lo riporta lanazione.it

Caos nidi, la preoccupazione della Cisl: "Il Comune ha contezza delle conseguenze su famiglie e personale?" - Ha mappato le ricadute sull'offerta di posti negli asili nido e sulla tenuta occupazionale delle strutture? Riporta ilmessaggero.it