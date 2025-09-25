La parola al regista. Nel consueto appuntamento settimanale con un calciatore canarino nella sala stampa del Braglia, è stato il turno di Fabio Gerli. Il capitano in campo (con delega Pergreffi.), con la consueta pacatezza ha parlato del buon momento del Modena: "Rispetto all’anno scorso per me non è che tatticamente sia cambiato granchè. La squadra è molto forte, molto verticale, e stiamo dimostrando che siamo in crescita anche dal punto di vista del gioco e dell’intensità. E credo che cresceremo ancora. Per quel che mi riguarda, il mister mi chiede di essere equilibrato, cerco di farlo con le mie caratteristiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena, Gerli in regia: "Il segreto è la mentalità"