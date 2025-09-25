Modello 730 precompilato volata finale per l’invio

Fiscooggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 30 settembre è l’ultimo giorno per il click definitivo. Circa 6 utenti su 10 hanno scelto il percorso semplificato senza campi né codici. Per il modello Redditi la scadenza è il 31 ottobre. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: modello - precompilato

