Modelli a confronto | da una parte la guerriglia urbana dall’altra Fenix Caos e distruzione contro futuro

In appena 24 ore abbiamo avuto modo di assistere ad un racconto di due piazze che è decisamente rivelatore sulla reale provenienza dell’odio politico. Da una parte c’è la guerriglia urbana di lunedì, perpetrata da sedicenti manifestanti di sinistra che, in nome di una pretestuosa solidarietà per Gaza, hanno messo a ferro e fuoco la stazione Centrale di Milano. Dall’altra, invece, c’è quella di Fenix, l’evento organizzato dai militanti di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, conclusosi domenica pomeriggio a Roma dopo 4 giorni dove il dialogo costruttivo l’ha fatto da padrone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

