Modelli a confronto | da una parte la guerriglia urbana dall’altra Fenix Caos e distruzione contro futuro
In appena 24 ore abbiamo avuto modo di assistere ad un racconto di due piazze che è decisamente rivelatore sulla reale provenienza dell’odio politico. Da una parte c’è la guerriglia urbana di lunedì, perpetrata da sedicenti manifestanti di sinistra che, in nome di una pretestuosa solidarietà per Gaza, hanno messo a ferro e fuoco la stazione Centrale di Milano. Dall’altra, invece, c’è quella di Fenix, l’evento organizzato dai militanti di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, conclusosi domenica pomeriggio a Roma dopo 4 giorni dove il dialogo costruttivo l’ha fatto da padrone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: modelli - confronto
Risiko delle casse di risparmio: a confronto modelli riusciti e modelli falliti in Romagna (tra tagli di filiali e attacchi d'ansia tra i dipendenti)
Lego star wars chopper e r2-d2 a confronto: scopri i nuovi modelli
Giustizia riparativa, modelli di relazione a confronto
Migliori utilitarie 2025: la selezione di 9 modelli a confronto - X Vai su X
Indie vs AAA: modelli a confronto! Analizziamo i modelli Indie e AAA mettendoli a confronto e ragionando sul futuro dell'industria. (Trovate il link dell'articolo nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
L'editoriale/ Confronto politico: guerriglia permanente - Così procede il dibattito pubblico in Italia, a ogni livello: dalle pagine dei giornali ai social media, passando per le trasmissioni televisive d’informazione. Scrive ilmessaggero.it