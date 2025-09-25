Moda tra onde città e accessori protagonisti
A lla Milano Fashion Week, la collezione primavera-estate 2026 di Missoni ha trasformato la passerella in un viaggio che unisce l’energia del mare alla frenesia urbana. Alberto Caliri ha firmato un racconto di moda che celebra l’eleganza quotidiana con capi versatili, pensati per una donna libera, disinvolta e capace di mescolare abiti nuovi, pezzi d’archivio e dettagli rubati dal guardaroba maschile. Il risultato è una proposta spontanea, fresca e profondamente attuale. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Missoni, una collezione ispirata al mare e alla città. L’orizzonte creativo della collezione primavera-estate 2026 è il mare, inteso come ritmo di giornate che scorrono veloci tra spiaggia e città. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Lucentezza, movimento e raffinatezza: il Long Bob è il taglio che non passa mai di moda. Perfetto con onde morbide, dona carattere e armonia a ogni chioma La scelta ideale per chi vuole un look elegante ma versatile, che accompagna tutte le sta - facebook.com Vai su Facebook
Smi diventa Confindustria Moda, in tandem con Accessori Moda - Le federazioni di riferimento dell'industria della moda assumono dal prossimo primo gennaio nuove denominazioni: Confindustria Accessori Moda per i comparti della filiera pelle (calzaturiero, ... Da ansa.it
Ceolini (Confindustria accessori moda), dazi Usa 15% male minore - La decisione dell'amministrazione statunitense di fissare al 15% i dazi sulle importazioni provenienti dall'Unione Europea, tra cui rientrano anche gli accessori per la moda, è "il male minore che ... Lo riporta ansa.it