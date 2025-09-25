Moda tra onde città e accessori protagonisti

A lla Milano Fashion Week, la collezione primavera-estate 2026 di Missoni ha trasformato la passerella in un viaggio che unisce l’energia del mare alla frenesia urbana. Alberto Caliri ha firmato un racconto di moda che celebra l’eleganza quotidiana con capi versatili, pensati per una donna libera, disinvolta e capace di mescolare abiti nuovi, pezzi d’archivio e dettagli rubati dal guardaroba maschile. Il risultato è una proposta spontanea, fresca e profondamente attuale. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Missoni, una collezione ispirata al mare e alla città. L’orizzonte creativo della collezione primavera-estate 2026 è il mare, inteso come ritmo di giornate che scorrono veloci tra spiaggia e città. 🔗 Leggi su Iodonna.it

