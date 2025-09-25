Appena sono arrivate le notizie dell’attacco con bombe sonore e materiali incendiari che hanno subito diverse barche della Global Sumud Flotilla arrivate in acque internazionali è scattata la mobilitazione. Arci Pavia ha convocato un presidio che si è tenuto ieri sera sotto il rettorato. "Chiediamo che il governo prenda una posizione e rompa gli accordi con Israele e tuteli la missione della Flotilla che sta portando aiuti alla popolazione palestinese – ha detto Clelia Garante, presidente provinciale di Arci –. Ovviamente chiediamo anche il cessate il fuoco ". Nel frattempo, invece, continuano i bombardamenti a Gaza city dove è stato raso al suolo l’ospedale di Al Shifa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mobilitazione in università: "Stop ai rapporti con Israele"