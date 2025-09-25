Mobilitazione in università | Stop ai rapporti con Israele
Appena sono arrivate le notizie dell’attacco con bombe sonore e materiali incendiari che hanno subito diverse barche della Global Sumud Flotilla arrivate in acque internazionali è scattata la mobilitazione. Arci Pavia ha convocato un presidio che si è tenuto ieri sera sotto il rettorato. "Chiediamo che il governo prenda una posizione e rompa gli accordi con Israele e tuteli la missione della Flotilla che sta portando aiuti alla popolazione palestinese – ha detto Clelia Garante, presidente provinciale di Arci –. Ovviamente chiediamo anche il cessate il fuoco ". Nel frattempo, invece, continuano i bombardamenti a Gaza city dove è stato raso al suolo l’ospedale di Al Shifa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
ASSEMBLEA UNIVERSITARIA - VENERDÌ H.16 CORTILE DI SCIENZE POLITICHE IN TUTTA ITALIA IERI MILIONI DI PERSONE SONO SCESE IN PIAZZA, animando una straordinaria giornata di mobilitazione in occasione dello sciopero generale lanciato - facebook.com Vai su Facebook
