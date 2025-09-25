Mobile imbottito Gruppo 8 paga gli arretrati ai lavoratori dell' appalto | Sudd Cobas rimuove i picchetti
Arrivano gli stipendi arretrati dei lavoratori di Sofalegname, azienda dell'indotto che lavorava per Gruppo 8, impresa del mobile imbottito appartenente alla multinazionale di Singapore Htl. A pagare questi stipendi sarà però Gruppo 8 direttamente, e le mensilità di riferimento sono quelle di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: mobile - imbottito
Vertenza Mobile imbottito, Gruppo 8 al M5s: "Sfilate strumentali, abbiamo già provveduto noi a informare il ministero"
Sofalegname, i sindacati: "Il mobile imbottito non può essere il settore di caporalato e dumping, attivare un tavolo istituzionale"
I sindacati: "Il mobile imbottito non può essere il settore di caporalato e dumping, attivare un tavolo istituzionale"
MOBILE IMBOTTITO, LA CLAMOROSA DECISIONE - Parla l'azienda: “Per un lungo periodo, Gruppo 8 è stato il bersaglio di una campagna che ha completamente destabilizzato la nostra attività" - facebook.com Vai su Facebook
Gruppo 8 di Forlì, rischio licenziamento per 30 lavoratori - Licenziamenti in Gruppo 8 di Forlì: dopo mesi di scioperi e mobilitazioni i sindacati proclamano lo stato di agitazione e chiedono il ritiro dei tagli ... Da quifinanza.it
Gruppo 8, la lotta dei lavoratori continua con tre presidi - Giovedì un altro incontro, si tratta ancora per i 35 licenziamenti - Scrive rainews.it