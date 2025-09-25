Mobile imbottito Gruppo 8 paga gli arretrati ai lavoratori dell' appalto | Sudd Cobas rimuove i picchetti

Arrivano gli stipendi arretrati dei lavoratori di Sofalegname, azienda dell'indotto che lavorava per Gruppo 8, impresa del mobile imbottito appartenente alla multinazionale di Singapore Htl. A pagare questi stipendi sarà però Gruppo 8 direttamente, e le mensilità di riferimento sono quelle di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it