Mo | Schlein ' per Meloni Francia e Gb legittimano Hamas? Palestina si riconosce o no'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "La cosa peggiore è la presa in giro degli italiani, perché la Palestina o si riconosce o non si riconosce, non esiste il riconoscimento condizionato. E riconoscere la Palestina non significa riconoscere i terroristi di Hamas, significa riconoscere l'autorità nazionale palestinese. A meno che non stiate accusando Regno Unito, Francia e altri 150 paesi di voler legittimare Hamas". Lo dice Elly Schlein alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto. "Ha detto che è irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo, ma quello che è irresponsabile è che voi abbiate trascinato il paese sulle posizioni di Netanyahu tradendo la tradizione diplomatica italiana di ponte nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Schlein, 'per Meloni Francia e Gb legittimano Hamas? Palestina si riconosce o no'

In questa notizia si parla di: schlein - meloni

Pnrr, Schlein millanta l’esempio Spagna contro Meloni e subito dopo è il disastro. Bignami la smonta: “Re Mida al contrario. Dove guarda piovono guai”

Schlein: “Meloni esca dalla modalità aereo e venga in Parlamento”

Chi ha ragione tra Meloni e Schlein sui dati del turismo: è vero che gli italiani rinunciano alle vacanze?

M.O., $Schlein a $Meloni : irresponsabile portare l’Italia sulla linea di $Netanyahu askanews.it/2025/09/24/m-o… - X Vai su X

M.O., Schlein a Meloni: irresponsabile portare l’Italia sulla linea di Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Schlein, 'per Meloni Francia e Gb legittimano Hamas? Palestina si riconosce o no' - "La cosa peggiore è la presa in giro degli italiani, perché la Palestina o si riconosce o non si riconosce, non esiste il riconoscimento condizionato. Da iltempo.it

MO, SCHLEIN: BASTA PROPAGANDA, MELONI RICONOSCE O NO LA PALESTINA? - “Giorgia Meloni comincia a capire che sulla Palestina sta perdendo la faccia di fronte al mondo e alla nostra opinione pubblica. Lo riporta 9colonne.it