Mo | Schlein ' per Meloni Francia e Gb legittimano Hamas? Palestina si riconosce o no'

Iltempo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "La cosa peggiore è la presa in giro degli italiani, perché la Palestina o si riconosce o non si riconosce, non esiste il riconoscimento condizionato. E riconoscere la Palestina non significa riconoscere i terroristi di Hamas, significa riconoscere l'autorità nazionale palestinese. A meno che non stiate accusando Regno Unito, Francia e altri 150 paesi di voler legittimare Hamas". Lo dice Elly Schlein alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto. "Ha detto che è irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo, ma quello che è irresponsabile è che voi abbiate trascinato il paese sulle posizioni di Netanyahu tradendo la tradizione diplomatica italiana di ponte nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo schlein per meloni francia e gb legittimano hamas palestina si riconosce o no

© Iltempo.it - Mo: Schlein, 'per Meloni Francia e Gb legittimano Hamas? Palestina si riconosce o no'

In questa notizia si parla di: schlein - meloni

Pnrr, Schlein millanta l’esempio Spagna contro Meloni e subito dopo è il disastro. Bignami la smonta: “Re Mida al contrario. Dove guarda piovono guai”

Schlein: “Meloni esca dalla modalità aereo e venga in Parlamento”

Chi ha ragione tra Meloni e Schlein sui dati del turismo: è vero che gli italiani rinunciano alle vacanze?

mo schlein meloni franciaMo: Schlein, 'per Meloni Francia e Gb legittimano Hamas? Palestina si riconosce o no' - "La cosa peggiore è la presa in giro degli italiani, perché la Palestina o si riconosce o non si riconosce, non esiste il riconoscimento condizionato. Scrive iltempo.it

MO, SCHLEIN: BASTA PROPAGANDA, MELONI RICONOSCE O NO LA PALESTINA? - “Giorgia Meloni comincia a capire che sulla Palestina sta perdendo la faccia di fronte al mondo e alla nostra opinione pubblica. Riporta 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Schlein Meloni Francia