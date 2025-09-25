Mo | Provenzano ' parlare di trattativa in corso è sabotarla Meloni irresponsabile'
Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Insopportabile sentire dire dalla premier che gli aiuti potrebbero arrivare a Gaza in poche ore. Noi da 4 settimane stiamo facendo una trattativa difficilissima per fare arrivare gli aiuti di Music for Peace a Gaza attraverso un corridoio di terra". Lo dice Peppe Provenzano del Pd ospite di Tagadà su La7. "Parlare in mondo visione di una trattativa in corso con l'obiettivo di sabotarla è ennesimo atto di irresponsabilità di Giorgia Meloni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mo: Provenzano, 'parlare di trattativa in corso è sabotarla, Meloni irresponsabile' - "Parlare in mondo visione di una trattativa in corso con l'obiettivo di sabotarla è ennesimo atto di irresponsabilità di Giorgia Meloni".
Mo: Provenzano (Pd), 'governo garantisca ritorno in Italia a studenti prigionieri a Gaza' - "È inaccettabile che l'Italia, che pure ha promosso e sostenuto il programma Iupals insieme alla Crui, rischi di lasciare ...