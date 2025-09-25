Mo | Provenzano ' parlare di trattativa in corso è sabotarla Meloni irresponsabile'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Insopportabile sentire dire dalla premier che gli aiuti potrebbero arrivare a Gaza in poche ore. Noi da 4 settimane stiamo facendo una trattativa difficilissima per fare arrivare gli aiuti di Music for Peace a Gaza attraverso un corridoio di terra". Lo dice Peppe Provenzano del Pd ospite di Tagadà su La7. "Parlare in mondo visione di una trattativa in corso con l'obiettivo di sabotarla è ennesimo atto di irresponsabilità di Giorgia Meloni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

