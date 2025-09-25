Mo | protezione civile Gaza 11 persone uccise in raid Idf su edificio sfollati
Gaza, 25 set. (Adnkronos) - Un attacco aereo israeliano su un'abitazione in cui si erano rifugiati degli sfollati nella zona centrale di Gaza ha ucciso almeno 11 persone. Lo ha riferito il portavoce della Protezione civile gestita da Hamas. Nelle ultime settimane Israele ha intensificato la sua offensiva sul territorio palestinese devastato, costringendo centinaia di migliaia di persone alla fuga. "Undici persone sono state uccise e molte risultano disperse o ferite dopo che un attacco aereo israeliano ha preso di mira una casa che ospitava sfollati a nord di Al-Zawaida, nella Striscia di Gaza centrale", ha affermato il portavoce della difesa civile Mahmud Bassal. 🔗 Leggi su Iltempo.it
