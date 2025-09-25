Mo | Paita Iv ' salvaguardare incolumità di chi è a bordo della Flotilla'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - “Il ministro della Difesa Crosetto ha tenuto un profilo equilibrato, al contrario di quanto hanno fatto altri esponenti del governo, come la premier Meloni. È necessario salvaguardare l'incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla, indipendentemente dalle valutazioni di merito sulla missione. Dobbiamo essere tutti uniti per difendere i cittadini italiani nei teatri di crisi. Nel contempo, è necessario che il governo non rinunci all'iniziativa diplomatica. La nostra stella polare è la prospettiva dei due popoli in due stati, partendo dalla proposta di Tony Blair”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Paita (Iv), 'salvaguardare incolumità di chi è a bordo della Flotilla'

In questa notizia si parla di: paita - salvaguardare

Il content creator locale Nikolas Groi presenta la seconda edizione di Ci vediamo in strada, motoraduno aperto a tutte le cilindrate che si svolgerà domenica 21 settembre dalle 10:30 in calata Paita a La Spezia, con ospiti, contest a premi, ospiti, - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Paita (Iv), 'salvaguardare incolumità di chi è a bordo della Flotilla' - “Il ministro della Difesa Crosetto ha tenuto un profilo equilibrato, al contrario di quanto hanno fatto altri esponenti ... Riporta iltempo.it

Paita (IV): “Giorgetti annuncia Manovra lacrime e sangue, Meloni si inventerà un complotto per distrarci” - Raffaella Paita, coordinatrice e senatrice di Italia viva in commissione Bilancio, ha commentato a Fanpage. Come scrive fanpage.it