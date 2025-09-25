Mo | Netanyahu ' discuterò con Trump della necessità di realizzare obiettivi guerra'

Iltempo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, 25 (Adnkronos) - "Discuterò con Trump della necessità di portare a termine gli obiettivi della guerra: riportare indietro tutti i nostri ostaggi, sconfiggere Hamas ed espandere il cerchio di pace che si è aperto davanti a noi dopo la storica vittoria nell'operazione Rising Lion e altre vittorie che abbiamo ottenuto". Lo ha detto - riferendosi alla guerra di 12 giorni tra Israele e l'Iran - il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, prima di partire per gli Stati Uniti, dove si rivolgerà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York e incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo netanyahu discuter242 con trump della necessit224 di realizzare obiettivi guerra

© Iltempo.it - Mo: Netanyahu, 'discuterò con Trump della necessità di realizzare obiettivi guerra'

In questa notizia si parla di: netanyahu - discuter

mo netanyahu discuter242 trump**Mo: Trump, 'non ho parlato con Netanyahu prima dell'operazione a Gaza City'** - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prima dell'inizio dell'operazione d ... Segnala lanuovasardegna.it

Mo: Orlando, 'Meloni non prende distanze da Trump che non ferma Netanyahu' - "La Meloni ha detto che è a favore del piano dei Paesi arabi ma deve dire prima come si ferma Netanyahu, questo è il punto. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Netanyahu Discuter242 Trump