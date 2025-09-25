Mo | Magi ' Meloni complottista ha perso lucidità'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - “Abbiamo apprezzato la decisione di Crosetto di inviare la fregata Fasan e le parole del ministro, ribadite questa mattina in quest'aula, denotano un senso delle istituzioni e una lucidità istituzionale che però non è quella di gran parte della sua maggioranza, né quella del suo governo, ma soprattutto non è quella della Presidente del Consiglio che è in preda a una sorta di mania di persecuzione politica". Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, parlando nell'aula della Camera dopo l'informativa del ministro della Difesa Crosetto. "La presidente Meloni è convinta che quasi tutto quello che accada nel mondo sia parte di un complotto ordito ai danni del suo governo: una missione umanitaria internazionale con partecipanti di 44 paesi con 40 imbarcazioni e cinquecento persone che partecipano sarebbe ordita all'interno di un complotto contro il governo? La realtà è che il danno politico che Meloni si sta accorgendo di subire è dovuto alla poca chiarezza di linea in politica estera, per il fatto che ancora non abbiamo sentito, se non nelle ultime ore, una condanna netta per la mattanza, per la strage inutile, per l'annientamento di un popolo che sta avvenendo per mano del governo di Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

