Mo | Magi ' Meloni complottista ha perso lucidità'
Roma, 25 set. (Adnkronos) - “Abbiamo apprezzato la decisione di Crosetto di inviare la fregata Fasan e le parole del ministro, ribadite questa mattina in quest'aula, denotano un senso delle istituzioni e una lucidità istituzionale che però non è quella di gran parte della sua maggioranza, né quella del suo governo, ma soprattutto non è quella della Presidente del Consiglio che è in preda a una sorta di mania di persecuzione politica". Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, parlando nell'aula della Camera dopo l'informativa del ministro della Difesa Crosetto. "La presidente Meloni è convinta che quasi tutto quello che accada nel mondo sia parte di un complotto ordito ai danni del suo governo: una missione umanitaria internazionale con partecipanti di 44 paesi con 40 imbarcazioni e cinquecento persone che partecipano sarebbe ordita all'interno di un complotto contro il governo? La realtà è che il danno politico che Meloni si sta accorgendo di subire è dovuto alla poca chiarezza di linea in politica estera, per il fatto che ancora non abbiamo sentito, se non nelle ultime ore, una condanna netta per la mattanza, per la strage inutile, per l'annientamento di un popolo che sta avvenendo per mano del governo di Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: magi - meloni
Caso Almasri, Magi (+Europa): "Nordio ha mentito al Parlamento si dimetta e Meloni venga a spiegare"
Dazi all’Ue, Conte apostrofa Meloni: “E’ sparita” e Magi le addossa le colpe
Mo: Magi, 'dopo Canada, Australia e Uk Meloni no scuse su riconoscimento stato Palestina'
L'opposizione prepara la risposta a Meloni su Gaza. Pd, M5s e Avs studiano una nuova mozione. Anche Magi si unisce: "Mi auguro ci sia una iniziativa comune”. Ma per Renzi potrebbe essere difficile votare contro la proposta del governo. Di @RuggieroMont - X Vai su X
Giorgia Meloni atterra a New York per la 79ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il suo intervento in plenaria è previsto per il 24 settembre, ma l’Italia si presenta già in posizione di debolezza. La premier parte senza un mandato parlamentare, mentre i pr - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Magi, 'Meloni complottista, ha perso lucidità' - “Abbiamo apprezzato la decisione di Crosetto di inviare la fregata Fasan e le parole del ministro, ribadite questa ... Secondo iltempo.it
Mo: Magi, 'mozione Meloni a uso politica interna contro opposizioni' - “Sulla questione mediorientale Meloni è in forte difficoltà, la sua posizione è fortemente impopolare e ora sta cercando ... Riporta iltempo.it