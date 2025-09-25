Mo | Magi ' Meloni complottista ha perso lucidità chieda a Israele protezione Flotilla'

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - “Abbiamo apprezzato la decisione di Crosetto di inviare la fregata Fasan e le parole del ministro, ribadite questa mattina in quest'aula, denotano un senso delle istituzioni e una lucidità istituzionale che però non è quella di gran parte della sua maggioranza, né quella del suo governo, ma soprattutto non è quella della presidente del Consiglio che è in preda a una sorta di mania di persecuzione politica. La presidente Meloni è convinta che quasi tutto quello che accada nel mondo sia parte di un complotto ordito ai danni del suo governo: una missione umanitaria internazionale con partecipanti di 44 paesi con 40 imbarcazioni e cinquecento persone che partecipano sarebbe ordita all'interno di un complotto contro il governo?". 🔗 Leggi su Iltempo.it

