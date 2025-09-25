Mo | Magi ' Meloni complottista ha perso lucidità chieda a Israele protezione Flotilla'
Roma, 25 set.-(Adnkronos) - “Abbiamo apprezzato la decisione di Crosetto di inviare la fregata Fasan e le parole del ministro, ribadite questa mattina in quest'aula, denotano un senso delle istituzioni e una lucidità istituzionale che però non è quella di gran parte della sua maggioranza, né quella del suo governo, ma soprattutto non è quella della presidente del Consiglio che è in preda a una sorta di mania di persecuzione politica. La presidente Meloni è convinta che quasi tutto quello che accada nel mondo sia parte di un complotto ordito ai danni del suo governo: una missione umanitaria internazionale con partecipanti di 44 paesi con 40 imbarcazioni e cinquecento persone che partecipano sarebbe ordita all'interno di un complotto contro il governo?". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: magi - meloni
Caso Almasri, Magi (+Europa): "Nordio ha mentito al Parlamento si dimetta e Meloni venga a spiegare"
Dazi all’Ue, Conte apostrofa Meloni: “E’ sparita” e Magi le addossa le colpe
Mo: Magi, 'dopo Canada, Australia e Uk Meloni no scuse su riconoscimento stato Palestina'
L'opposizione prepara la risposta a Meloni su Gaza. Pd, M5s e Avs studiano una nuova mozione. Anche Magi si unisce: "Mi auguro ci sia una iniziativa comune”. Ma per Renzi potrebbe essere difficile votare contro la proposta del governo. Di @RuggieroMont - X Vai su X
Giorgia Meloni atterra a New York per la 79ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il suo intervento in plenaria è previsto per il 24 settembre, ma l’Italia si presenta già in posizione di debolezza. La premier parte senza un mandato parlamentare, mentre i pr - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Magi, 'Meloni complottista ha perso lucidità, chieda a Israele protezione Flotilla' - “Abbiamo apprezzato la decisione di Crosetto di inviare la fregata Fasan e le parole del ministro, ribadite questa ... Da iltempo.it
M.O., Magi:"Mozione Meloni giochino di prestigio contro opposizioni" - "Il governo italiano dovrebbe riconoscere subito lo Stato palestinese e invece Giorgia Meloni annuncia una risoluzione che è un giochino di prestigio per accusare noi opposi ... Lo riporta quotidiano.net