Mo | Israele ' Anp controllerà ritorno palestinesi in campi profughi Cisgiordania'
Tel Aviv, 25 set. (Adnkronos) - Israele ha trasmesso all'Autorità Nazionale Palestinese le condizioni per il ritorno alle proprie case dei residenti dei campi profughi palestinesi nella Cisgiordania settentrionale. Lo rende noto il quotidiano libanese Al-Akhbar, secondo cui, le condizioni, approvate tramite gli Stati Uniti, includono la rimozione dell'Unrwa dai campi profughi, la loro ridenominazione e la loro trasformazione nei quartieri di Jenin e Tulkarem, in altre parole il trasferimento della responsabilità amministrativa ai comuni palestinesi. Il quotidiano afferma inoltre che Israele effettuerà controlli di sicurezza e deciderà chi potrà tornare nei campi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
