**Mo | Bonelli ' mediazione? Meloni vuol farla saltare cerca solo scontro politico' **

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Io penso che nel governo c'è qualcuno che vuole far saltare la mediazione. Questo qualcuno si chiama Giorgia Meloni che ieri da New York ha parlato di una possibile mediazione. Da che mondo è mondo, signor ministro, quando c'è una mediazione in corso - specialmente da un presidente del consiglio, che non è uno qualunque che passa di là - forse il riserbo, la discrezione sarebbe stata auspicabile. Ecco questo non è avvenuto perché penso che Giorgia Menoni in questo momento non voglia alcuna mediazione. Voglia cercare uno scontro politico. Come ha cercato uno scontro politico all'Onu contro le opposizioni, definendo irresponsabile la Flotilla. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mo: Bonelli, 'mediazione? Meloni vuol farla saltare, cerca solo scontro politico'**

In questa notizia si parla di: bonelli - mediazione

San Nicola (al via oggi) scatena lamentele, anche tra i titolari di hotel. Filippetti: "Serve mediazione". Gasparini: "Troppo a ridosso del mare" . - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Bonelli, 'irresponsabile è armare Israele e non fermare chi uccide donne e bambini' - "Irresponsabile è un governo che continua a fornire aiuti militari a Israele senza sanzionare chi ogni giorno massacra donne e bambini. Lo riporta iltempo.it

Mo: Bonelli, 'Meloni continua a tacere su genocidio a Gaza' - "Ancora una volta Giorgia Meloni non ha voluto parlare delle criminali responsabilità di Netanyahu nella pulizia etnica che si sta realizzando a Gaza e in Cisgiordania. Segnala iltempo.it