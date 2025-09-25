Mo | Boccia ' Crosetto protegge Meloni irresponsabilità non fare nulla contro Netanyahu'

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - “Ciò che sta accadendo a Gaza è uno dei drammi più atroci del XXI secolo e se nelle strade, nelle piazze del Paese, nelle case, nella coscienza delle italiane e degli italiani questa vicenda è diventata centrale, non è perché è sinistra o di destra, ma perché è una delle più grandi tragedie del tempo che viviamo. E noi tutti sentiamo la responsabilità di non riuscire a fare quello che dovremmo fare. Abbiamo apprezzato il tentativo del ministro Crosetto alla Camera di dire parole chiare e purtroppo al Senato di proteggere la premier dalle sue stesse parole, ma non so se ci è riuscito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

