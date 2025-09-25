Mo | Boccia ' Crosetto protegge Meloni irresponsabilità non fare nulla contro Netanyahu'
Roma, 25 set.-(Adnkronos) - “Ciò che sta accadendo a Gaza è uno dei drammi più atroci del XXI secolo e se nelle strade, nelle piazze del Paese, nelle case, nella coscienza delle italiane e degli italiani questa vicenda è diventata centrale, non è perché è sinistra o di destra, ma perché è una delle più grandi tragedie del tempo che viviamo. E noi tutti sentiamo la responsabilità di non riuscire a fare quello che dovremmo fare. Abbiamo apprezzato il tentativo del ministro Crosetto alla Camera di dire parole chiare e purtroppo al Senato di proteggere la premier dalle sue stesse parole, ma non so se ci è riuscito. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: boccia - crosetto
Francesco Boccia ha denunciato l’attacco subito dalla Global Sumud #Flotilla, missione umanitaria con civili, medicine e cibo per Gaza, colpita con bombe sonore e spray urticante. Il governo Meloni non ha difeso i cittadini italiani a bordo né convocato l’amba - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Boccia, 'Crosetto protegge Meloni, irresponsabilità non fare nulla contro Netanyahu' - “Ciò che sta accadendo a Gaza è uno dei drammi più atroci del XXI secolo e se nelle strade, nelle piazze del Paese, nelle ... Da iltempo.it
Mo: opposizioni chiedono Crosetto in aula, seduta sospesa al Senato - Prima dell'ordine del giorno previsto a palazzo Madama, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha accolto la ... Scrive iltempo.it