Mo | Bignami ' orgogliosi di Crosetto come si governa Nazione a testa alta'
Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Mentre il Governo Meloni è il primo a mandare una nave in soccorso alla Flotilla, l'opposizione fa becera propaganda sulla tragedia di Gaza. Alla Camera questa mattina Crosetto Guido ha ricordato alla sinistra cosa significa governare una Nazione a testa alta. Orgogliosi di te ministro, gli italiani sono dalla tua parte!" Lo scrive su Instagram il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Iltempo.it
