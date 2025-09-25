Mo | Bignami ' orgogliosi di Crosetto come si governa Nazione a testa alta'

Iltempo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Mentre il Governo Meloni è il primo a mandare una nave in soccorso alla Flotilla, l'opposizione fa becera propaganda sulla tragedia di Gaza. Alla Camera questa mattina Crosetto Guido ha ricordato alla sinistra cosa significa governare una Nazione a testa alta. Orgogliosi di te ministro, gli italiani sono dalla tua parte!" Lo scrive su Instagram il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo bignami orgogliosi di crosetto come si governa nazione a testa alta

© Iltempo.it - Mo: Bignami, 'orgogliosi di Crosetto, come si governa Nazione a testa alta'

In questa notizia si parla di: bignami - orgogliosi

mo bignami orgogliosi crosettoMo: Bignami, 'orgogliosi di Crosetto, come si governa Nazione a testa alta' - "Mentre il Governo Meloni è il primo a mandare una nave in soccorso alla Flotilla, l’opposizione fa becera propaganda sulla tragedia di Gaza. Segnala lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Bignami Orgogliosi Crosetto