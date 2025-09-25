Mo | Appendino M5s ' Flotilla missione politica fregata minimo indispensabile'

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "Sinceramente non capisco questa enfasi, Crosetto ha fatto il minimo indispensabile mandando la fregata: stiamo parlando di un attacco avvenuto in acque internazionali su una nave che batte bandiera italiana, dove ci sono degli italiani, non poteva non intervenire. Ma qui il punto è un altro. Al di là dell'aspetto umanitario e dei viveri che serve far arrivare a Gaza, la Flotilla è anche una missione politica, e lo rivendico convintamente: una missione politica che cerca di fermare il genocidio di Netanyahu e di mettere pressione sui governanti che non hanno il coraggio di fare quello che i cittadini chiedono di fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Appendino (M5s), 'Flotilla missione politica, fregata minimo indispensabile'

In questa notizia si parla di: appendino - flotilla

È un attacco indegno, inaccettabile. Mi sono messo in contatto con il nostro senatore Marco Croatti a bordo delle imbarcazioni della Flotilla verso Gaza e mi ha aggiornato sugli attacchi di stanotte alle barche, sui danni, sulle vele distrutte, evidentemente per s - facebook.com Vai su Facebook

Ministro Crosetto: basta essere complici. Domani in Aula venga a dirci come proteggerete la Flotilla e come vi muoverete finalmente per fermare Netanyahu. - X Vai su X

Mo: Appendino (M5s), 'Flotilla missione politica, fregata minimo indispensabile' - "Sinceramente non capisco questa enfasi, Crosetto ha fatto il minimo indispensabile mandando la fregata: stiamo parlando di un attacco avvenuto in acque internazionali su ... Riporta lanuovasardegna.it

Fregata inviata da Crosetto, Chiara Appendino: "Ha fatto il minimo indispensabile, Flotilla è un atto politico e lo rivendico" - Chiara Appendino (M5S): "Stiamo parlando di un attacco avvenuto in acque internazionali su una nave che batte bandiera italiana, dove ci sono degli italiani, quindi Crosetto non poteva non intervenire ... Da la7.it