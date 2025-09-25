Mo | Aloisio M5s ' interrogazione per stop business italiano con territori occupati'
Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "È arrivato il momento di porre un freno agli investimenti italiani nei territori occupati da Israele, nonostante il diritto internazionale consideri illegittimi l'occupazione e l'espansione insediativa. Per questo motivo ho depositato un'interrogazione parlamentare con l'obiettivo di far interrompere i flussi commerciali e gli insediamenti illegali in Cisgiordania, di impedire alle banche e alle istituzioni finanziarie di concedere prestiti e crediti a società basate negli insediamenti che ne finanziano lo sviluppo e di sospendere l'Accordo di associazione Ue-Israele fino al pieno rispetto da parte di Israele delle disposizioni sui diritti umani". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: aloisio - interrogazione
Mo: Aloisio (M5s), 'interrogazione per stop business italiano con territori occupati' - "È arrivato il momento di porre un freno agli investimenti italiani nei territori occupati da Israele, nonostante il diritto internazionale consideri illegittimi l'occupaz ... Da iltempo.it
Mo: Croatti (M5S), 'rabbia per reazione tiepida governi ad attacchi a Flotilla' - La nostra flotta si unirà a quella partita da Barcellona, faremo rotta su Gaza senza scali intermedi ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it