Mo | Aloisio M5s ' interrogazione per stop business italiano con territori occupati'

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "È arrivato il momento di porre un freno agli investimenti italiani nei territori occupati da Israele, nonostante il diritto internazionale consideri illegittimi l'occupazione e l'espansione insediativa. Per questo motivo ho depositato un'interrogazione parlamentare con l'obiettivo di far interrompere i flussi commerciali e gli insediamenti illegali in Cisgiordania, di impedire alle banche e alle istituzioni finanziarie di concedere prestiti e crediti a società basate negli insediamenti che ne finanziano lo sviluppo e di sospendere l'Accordo di associazione Ue-Israele fino al pieno rispetto da parte di Israele delle disposizioni sui diritti umani". 🔗 Leggi su Iltempo.it

