Missili dal sottomarino nucleare Usa lanciati Trident II | il test in Florida

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti lanciano 4 missili Trident II da un sottomarino nucleare classe Ohio. L'operazione è stata compiuta nell'ambito dei Strategic Systems Programs (SSP) ed è andata in scena largo della costa orientale della Florida tra il 17 e il 21 settembre. I test, eseguiti prima delle dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

