Missili dal sottomarino nucleare Usa lanciati Trident II | il test in Florida

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti lanciano 4 missili Trident II da un sottomarino nucleare classe Ohio. L'operazione è stata compiuta nell'ambito dei Strategic Systems Programs (SSP) ed è andata in scena largo della costa orientale della Florida tra il 17 e il 21 settembre. I test, eseguiti prima delle dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: missili - sottomarino

Sottomarino russo ad Algeri, l'allerta (a luglio) in Sicilia e i timori Nato. «Può trasportare missili con gittata di 2.500 km»

Un missile balistico lanciato sottomarino Trident, sarebbe tutto lanciato dall’Atlantico centrale per esercitazione la scorsa notte. Non sappiamo se il lancio sia americano oppure britannico. - X Vai su X

I sottomarini nucleari russi hanno lanciato missili da crociera nel Mare di #Okhotsk nell'ambito di esercitazioni navali #skytg24 #news - facebook.com Vai su Facebook

Missili dal sottomarino nucleare Usa, lanciati Trident II: il test in Florida - I missili sono stati lanciati da un sottomarino in immersione e sono caduti in un'area designata dell'Oceano Atlantico. Come scrive adnkronos.com

Missile nucleare Trident, il test Usa dopo la Triade Nucleare di Xi: gittata di 12.000 km (ma la Cina sta a soli 3.200 km) - Dopo la grande mostra di armi durante la parata militare del 3 settembre a Pechino, in occasione del vertice ... msn.com scrive