Miss Dior quando un profumo diventa manifesto di una generazione

D O M A I N E Les Naÿssès, Cal- lian, Francia del Sud. “Tiens, voilà Miss Dior”. O, meglio, “revoilà Miss Dior ”. Per il lancio della versione più concentrata del suo blockbuster nato nel 1947, Avenue Montaigne ha scelto la casa-giardino appartenuta alla donna che l’ha ispirato: Catherine, sorella del celebre couturier. A fare le presentazioni ufficiali, Francis Kurkdjian, direttore creativo di Dior Parfums. Nessun prologo, solo risposte alle domande dei giornalisti. Come cambia il profumo Miss Dior oggi?. Una domanda è inevitabile: come si cambia il carattere di uno dei profumi più venduti al mondo? «Ho immaginato», dice il Naso, ultimo in ordine di tempo a metter mano al jus inventato da Paul Vacher, «la mia Miss Dior Essence come una dichiarazione pop art, sexy e irriverente, quasi fosse un riflesso della canzone di Serge Gainsbourg Comic Strip, che fa “Sheban! Pow! Blop! Wizz!”». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Miss Dior, quando un profumo diventa manifesto di una generazione

