Misericordia in festa il programma delle celebrazioni a Castiglion Fiorentino
Arezzo, 25 settembre 2025 – Arriva un nuovo mezzo: “Così più vicini ai bisogni della popolazione” Era l'11 giugno 1572 quando a Castiglion Fiorentino venne fondata la confraternita di Misericordia. Sono trascorsi oltre 450 anni da quel giorno e, nonostante il quasi mezzo millennio di vita, la cittadina della Valdichiana non dimentica la ricorrenza. La festa si tiene sabato 27 settembre e prevede alle ore 9.30 il ritrovo in Piazza San Francesco, alle ore 10.00 la S. Messa nella Chiesa di San Francesco? ore 11.00 Benedizione della nuova ambulanza? ore 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it
