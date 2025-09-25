Minuto di silenzio per Kirk Solidarietà ad Arrighi e condanna per Barabotti

Tante le manifestazioni di solidarietà arrivate alla sindaca Serena Arrighi, dopo che l’onorevole leghista, Andrea Barabotti, ha postato una foto fatta con l’ intelligenza artificiale che la ritrae inginocchiata con alle spalle un monolite con la scritta Woke. Una immagine fake messa per contestare la decisione della sindaca di non osservare il minuto di silenzio in consiglio comunale in memoria dell’attivista Charlie Kirk, proposto dal consigliere comunale della Lega Andrea Tosi. "L’onorevole Barabotti non esita a dimostrare per l’ennesima volta la sua ignoranza delle regole istituzionali attaccando la sindaca per una decisione che è stata votata a maggioranza dal consiglio comunale, compresi due consiglieri di opposizione - scrivono dal gruppo consiliare della lista Serena Arrighi sindaca -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

