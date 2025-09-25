Mini-mongolfiere letali | come Kiev usa bolle blu per ingannare Mosca

Le “mille bolle blu” nel cielo di guerra, un’immagine quasi poetica e fuorviante, stanno diventando l’ultima, enigmatica aggiunta all’arsenale bellico ucraino. Da un paio di giorni, diverse fonti russe hanno iniziato a segnalare la comparsa di questi piccoli aerostati di colore azzurro, lanciati in sincrono con i più noti sciami di droni che colpiscono obiettivi oltre il confine. Questi palloni sono stati avvistati sia durante un’incursione a lunghissima distanza nella regione di Mosca sia in una più ravvicinata nella Crimea, territorio occupato dalla Russia dal 2014. La loro funzione precisa resta un mistero e ha innescato un acceso dibattito tra gli analisti militari a livello globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

