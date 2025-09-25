Mini biblioteca nella Rsa grazie alla coop Amicizia.

Il Book Box dei ragazzi della cooperativa Amicizia sbarca anche alla Fondazione Opere Pie Riunite. Il progetto del centro socio educativo dell’ente di via Cavallotti è decollato nel 2022 con l’allestimento delle diverse postazioni per la lettura dei libri sparse nei luoghi più disparati, dal teatro comunale, alle piscine, dal supermercato alla casa di comunità dell’ospedale. Ricevimento delle donazioni, catalogazione e messa a disposizione dei volumi nei vari punti: questa è la successione dei vari lavori che i ragazzi portano a termine mettendo a punto una vera e propria mini biblioteca riservata a tutti i gli amanti della lettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

