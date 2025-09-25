Minacciato per disertare un' asta giudiziaria? Imprenditore scagiona imputato

Agrigentonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non sono stato vittima di estorsione da parte di Rosario Patti". Lo ha detto questa mattina, scagionando uno degli imputati, l’ultimo dei tre imprenditori ascoltati nell’ambito del processo di appello scaturito dall’operazione "Condor" su una presunta alleanza fra Cosa nostra e la stidda. "Cosa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minacciato - disertare

Minacciato per disertare un'asta giudiziaria? Imprenditore nega: "Non ho subito alcuna estorsione"

Cerca Video su questo argomento: Minacciato Disertare Asta Giudiziaria