Minacciato per disertare un' asta giudiziaria? Imprenditore nega | Non ho subito alcuna estorsione

Agrigentonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non sono stato vittima di estorsione". Lo ha detto questa mattina l’ultimo dei tre imprenditori ascoltati nell’ambito del processo di appello scaturito dall’operazione "Condor" su una presunta alleanza fra Cosa nostra e la stidda. "Cosa nostra e stiddra a braccetto gestivano racket e droga": 10. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

