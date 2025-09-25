Minacce choc dei pro-Pal A Torino Porta Susa appare la scritta Meloni come Kirk
Una scritta terribile quella comparsa su una delle colonne di Torino Porta Susa: Giorgia Meloni viene paragonata a Charlie Kirk, in una chiara minaccia di morte. Proprio ieri, mercoledì 24 settembre, un corteo di Pro Pal ha bloccato i binari della stazione ferroviaria per protestare contro Israele dopo l'attacco alle navi della Global Sumud Flotilla. Il messaggio intimidatorio, tracciato con vernice nera, che recita: "Meloni come Kirk". A Giorgia Meloni viene in sostanza augurato di morire come l'attivista Charlie Kirk, il giovane freddato con un colpo di pistola lo scorso 10 settembre, mentre si trovava per un dibattito alla Utah Valley University. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
