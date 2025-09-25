Minacce alla premier Meloni come Kirk E lei | Essere accostata a lui è motivo di orgoglio

Dopo la guerriglia urbana in nome della Palestina nuova performance dell’ultrasinistra torinese. Devastazioni, bombe carta, vetrine spaccate, agenti feriti, oggi è il giorno delle minacce di morte contro la premier. “Meloni come Kirk” è la scritta nera comparsa su un muro della stazione di Porta Susa a Torino. Il gentile augurio rivolto alla presidente del Consiglio conferma l’escalation in atto e quel clima di odio denunciato dal governo e respinto al mittente dalle opposizioni. Minacce pro Pal alla premier: Meloni come Kirk. La presidente del Consiglio, obiettivo privilegiato degli strali dei manifestanti e degli avversari, affida ai social la sua risposta a neutralizzare la violenza dei ‘bravi ragazzi’ che inneggiano alla Palestina libera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

