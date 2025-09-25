Minacce a Meloni la premier | Io come Kirk? Un orgoglio noi liberi e forti per le nostre idee

(Adnkronos) – "'Meloni come Kirk'. L’hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia". Così la premier Giorgia Meloni replica via social alla scritta con l’immagine di un mirino con il suo nome al centro, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: minacce - meloni

Minacce a Meloni, bufera a Bologna. Scorta a Bignami: “Clima d’odio”

Crosetto: Russia e terrorismo principali minacce. Meloni: forte legame con gli Usa

"Sparatele". "Vai all'inferno". Minacce e insulti choc contro Meloni: l'odio sotto il post di Conte

Minacce alla premier, “Meloni come Kirk”. E lei: “Essere accostata a lui è motivo di orgoglio” - X Vai su X

#ottoemezzo Clima d'odio, Cathy La Torre: "Ricevo decine di minacce e non mi vittimizzo come Meloni" - facebook.com Vai su Facebook

Minacce a Meloni, la premier: "Io come Kirk? Un orgoglio, noi liberi e forti per le nostre idee" - "Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero. Da adnkronos.com

Meloni, io come Kirk? Essere accostata a lui motivo di orgoglio - Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto ... Si legge su msn.com