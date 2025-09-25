Minacce a corpo politico l’accusa del pm a un giornalista di Caserta Voleva costringere un dirigente dell’Asi a dimettersi

Ilfattoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per capire come un giornalista rischi un rinvio a giudizio per ‘minacce a corpo politico-amministrativo’, un reato che entra molto raramente nelle inchieste (fu contestato nel processo per la trattativa Stato-mafia), bisogna ascoltare un audio che risale al 25 ottobre 2022. La voce è quella di Gianluigi Guarino, direttore di Casertace, diffusa testata web del casertano molto attenta ai fatti di cronaca politica e giudiziaria, che in queste terre di frontiera spesso si mescolano. Guarino quel giorno parlava al telefono col consigliere regionale deluchiano Giovanni Zannini. Il tono non sembrava amichevole: “Dì a coso (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

minacce a corpo politico l8217accusa del pm a un giornalista di caserta voleva costringere un dirigente dell8217asi a dimettersi

© Ilfattoquotidiano.it - “Minacce a corpo politico”, l’accusa del pm a un giornalista di Caserta. “Voleva costringere un dirigente dell’Asi a dimettersi”

In questa notizia si parla di: minacce - corpo

Minacce a Conte durante il lockdown, condannato 46enne a Roma - ROMA, 22 SET – Durante il periodo del primo lockdown per il Covid ha tempestato la mail della Presidenza del Consiglio inviando messaggi di minaccia all’allora premier Giuseppe Conte. Segnala lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Minacce Corpo Politico L8217accusa