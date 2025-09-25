Minacce a corpo politico l’accusa del pm a un giornalista di Caserta Voleva costringere un dirigente dell’Asi a dimettersi
Per capire come un giornalista rischi un rinvio a giudizio per ‘minacce a corpo politico-amministrativo’, un reato che entra molto raramente nelle inchieste (fu contestato nel processo per la trattativa Stato-mafia), bisogna ascoltare un audio che risale al 25 ottobre 2022. La voce è quella di Gianluigi Guarino, direttore di Casertace, diffusa testata web del casertano molto attenta ai fatti di cronaca politica e giudiziaria, che in queste terre di frontiera spesso si mescolano. Guarino quel giorno parlava al telefono col consigliere regionale deluchiano Giovanni Zannini. Il tono non sembrava amichevole: “Dì a coso (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Minacce a Conte durante il lockdown, condannato 46enne a Roma - ROMA, 22 SET – Durante il periodo del primo lockdown per il Covid ha tempestato la mail della Presidenza del Consiglio inviando messaggi di minaccia all’allora premier Giuseppe Conte. Segnala lasicilia.it