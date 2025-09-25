Milly Carlucci | Vent’anni di emozioni con Ballando con le Stelle
Dal 27 settembre al 20 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1, torna Ballando con le stelle, lo show più amato della danza televisiva italiana. Alla guida, come sempre, Milly Carlucci, che festeggia il ventesimo anniversario del programma insieme a un cast d’eccezione. Dodici coppie formate da volti noti dello spettacolo, dello sport e della musica italiana si sfideranno ogni sabato sera all’Auditorium Rai del Foro Italico. Tra loro Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Marcella Bella e persino Paolo Belli, che per la prima volta abbandona il ruolo di compagno di conduzione per scendere in pista come concorrente (il co-conduttore quest’anno sarà Massimiliano Rosolino). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: milly - carlucci
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
L'ex conduttrice è tra i concorrenti della ventesima edizione del programma di Milly Carlucci, che riparte il 27 settembre su Rai 1. «È stata una scelta psicologicamente difficile. Selvaggia Lucarelli? Non mi fa paura» - X Vai su X
Per Milly Carlucci il fil rouge che attraversa tutte le edizioni di Ballando con le stelle è: "Avere incontrato 20 anni fa questo programma fortunatissimo che nel mondo sta continuando a mietere successi, perché è una formula universale. Il pubblico italiano ha a Vai su Facebook