Dal 27 settembre al 20 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1, torna Ballando con le stelle, lo show più amato della danza televisiva italiana. Alla guida, come sempre, Milly Carlucci, che festeggia il ventesimo anniversario del programma insieme a un cast d’eccezione. Dodici coppie formate da volti noti dello spettacolo, dello sport e della musica italiana si sfideranno ogni sabato sera all’Auditorium Rai del Foro Italico. Tra loro Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Marcella Bella e persino Paolo Belli, che per la prima volta abbandona il ruolo di compagno di conduzione per scendere in pista come concorrente (il co-conduttore quest’anno sarà Massimiliano Rosolino). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milly Carlucci: “Vent’anni di emozioni con Ballando con le Stelle”