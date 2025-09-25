Millie bobby brown e julian dennison tornano insieme in just picture it su netflix
nuova produzione Netflix con millie bobby brown: dettagli e cast. Una delle attrici più in vista del momento, Millie Bobby Brown, si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo progetto targato Netflix. La pellicola, dal titolo Just Picture It, rappresenta un ritorno alla commedia romantica e vedrà la giovane protagonista lavorare nuovamente con un collega già noto per il ruolo nel franchise di Godzilla vs. Kong. Di seguito, vengono illustrati i dettagli principali della produzione e il cast che prenderà parte al film. trama e regia. Il film Just Picture It sarà diretto da Lee Toland Krieger. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Millie Bobby Brown, dopo Stranger Things ancora protagonista su Netflix con una nuova commedia romantica
Su Netflix debutterà in tre parti: 27 novembre, 26 dicembre e finale 1 gennaio arriva Stranger Things 5, con Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown.
Millie Bobby Brown e il film su Netflix: perché il suo sostituto in Stranger Things è sorprendente
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi festeggiano il loro primo anniversario di nozze L'attrice, che da poco è diventata mamma per la prima volta, ha dedicato delle parole d'amore al marito: "Un anno di matrimonio. Adoro essere tua moglie"
Millie Bobby Brown dice addio a Stranger Things col primo ruolo "adulto" in un biopic sportivo - Un ruolo adulto in una grande storia di sport e abnegazione, l'attrice potrebbe interpretare una celebre ginnadta olimpica nel biopic diretto da Gia Copppola. Da movieplayer.it
Perfect: Millie Bobby Brown sarà la ginnasta Kerri Strug nel nuovo film di Gia Coppola - In Perfect, Milly Bobby Brown sarà Kerri Strug, volto della squadra di ginnastica americana del 1996 soprannominata “i Magnifici Sette”. cinematographe.it scrive