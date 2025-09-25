Millie Bobby Brown dice addio a Stranger Things col primo ruolo adulto in un biopic sportivo

Movieplayer.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ruolo adulto in una grande storia di sport e abnegazione, l'attrice potrebbe interpretare una celebre ginnadta olimpica nel biopic diretto da Gia Copppola. Dopo essere diventata moglie e mamma, Millie Bobby Brown sta per chiudere il lungo capitolo di Stranger Things, che l'ha accompagnata durate la sua infanzia e adolescenza, e approdare al primo ruolo adulto della sua carriera. Come rivela Deadline, l'attrice sarebbe entrata in trattative per interpretare la ginnasta olimpica americana Kerri Strug nel biopic Perfect, che sarà diretto da Gia Coppola. Oltre a interpretarlo, Brown si appresta anche a entrare nel team produttivo del film, scritto da Ronnie Sandahl, che dovrebbe essere acquisito a breve da Netflix e entrerà in lavorazione la prossima primavera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

millie bobby brown dice addio a stranger things col primo ruolo adulto in un160biopic160sportivo

© Movieplayer.it - Millie Bobby Brown dice addio a Stranger Things col primo ruolo "adulto" in un biopic sportivo

In questa notizia si parla di: millie - bobby

Millie Bobby Brown, dopo Stranger Things ancora protagonista su Netflix con una nuova commedia romantica

Su Netflix debutterà in tre parti: 27 novembre, 26 dicembre e finale 1 gennaio arriva Stranger Things 5, con Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown e il film su Netflix: perché il suo sostituto in Stranger Things è sorprendente

millie bobby brown diceMillie Bobby Brown dice addio a Stranger Things col primo ruolo "adulto" in un biopic sportivo - Dopo essere diventata moglie e mamma, Millie Bobby Brown sta per chiudere il lungo capitolo di Stranger Things, che l'ha accompagnata durate la sua infanzia e adolescenza, e approdare al primo ruolo ... Scrive movieplayer.it

millie bobby brown dicePerfect: Millie Bobby Brown sarà la ginnasta Kerri Strug nel nuovo film di Gia Coppola - In Perfect, Milly Bobby Brown sarà Kerri Strug, volto della squadra di ginnastica americana del 1996 soprannominata “i Magnifici Sette”. Secondo cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Millie Bobby Brown Dice