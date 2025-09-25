Millie Bobby Brown dice addio a Stranger Things col primo ruolo adulto in un biopic sportivo

Un ruolo adulto in una grande storia di sport e abnegazione, l'attrice potrebbe interpretare una celebre ginnadta olimpica nel biopic diretto da Gia Copppola. Dopo essere diventata moglie e mamma, Millie Bobby Brown sta per chiudere il lungo capitolo di Stranger Things, che l'ha accompagnata durate la sua infanzia e adolescenza, e approdare al primo ruolo adulto della sua carriera. Come rivela Deadline, l'attrice sarebbe entrata in trattative per interpretare la ginnasta olimpica americana Kerri Strug nel biopic Perfect, che sarà diretto da Gia Coppola. Oltre a interpretarlo, Brown si appresta anche a entrare nel team produttivo del film, scritto da Ronnie Sandahl, che dovrebbe essere acquisito a breve da Netflix e entrerà in lavorazione la prossima primavera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

