’Mille e 118 Miglia del Soccorso’ Evento di assistenza e sicurezza
Riparte l’evento ’Mille e 118 Miglia del Soccorso’ per diffondere la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza, ideato e organizzato da Cristian Manuel Perez, presidente della Fondazione Perez-Koskowska. Da domani al 5 ottobre, l’associazione sarà impegnata nella manifestazione che vede la possibilità di partecipazione di tutte le associazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche correlate al tema. Un percorso che si svilupperà sul territorio nazionale – dalla prima tappa di Soverato fino al quella conclusiva di Montichiari, con in mezzo soste a Rimini, Parma e Milano, tra le altre – e che mercoledì prossimo, 1 ottobre, si fermerà a Granarolo dell’Emilia, in piazza del Popolo, dalle 14 alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mille - miglia
Moto d’epoca, la Mille Miglia farà tappa a Finale Emilia
TIR – Sfida e tradizione, prende forma il Rally Mille Miglia 2025
Mille miglia in lutto, morto in Kenya Costantino Franchi, che ha fatto rinascere la mitica corsa
L’evento, quest’anno, porta il titolo evocativo “Un viaggio di mille miglia per…” - facebook.com Vai su Facebook