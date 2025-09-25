’Mille e 118 Miglia del Soccorso’ Evento di assistenza e sicurezza

Riparte l’evento ’Mille e 118 Miglia del Soccorso’ per diffondere la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza, ideato e organizzato da Cristian Manuel Perez, presidente della Fondazione Perez-Koskowska. Da domani al 5 ottobre, l’associazione sarà impegnata nella manifestazione che vede la possibilità di partecipazione di tutte le associazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche correlate al tema. Un percorso che si svilupperà sul territorio nazionale – dalla prima tappa di Soverato fino al quella conclusiva di Montichiari, con in mezzo soste a Rimini, Parma e Milano, tra le altre – e che mercoledì prossimo, 1 ottobre, si fermerà a Granarolo dell’Emilia, in piazza del Popolo, dalle 14 alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

