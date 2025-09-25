Milinkovic-Savic Juve | è l’identikit perfetto per rinforzare il centrocampo di Tudor a gennaio Qual è l’ostacolo che complica il suo approdo in bianconero la rivelazione

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milinkovic-Savic Juve: c’è un ostacolo che complica il suo arrivo in bianconero, la rivelazione in vista del calciomercato di gennaio. Un sogno che ritorna, un’idea che prende corpo. Il calciomercato Juve programma il mercato di gennaio e, per rinforzare il centrocampo, torna a pensare a un vecchio pallino: Sergej Milinkovic-Savic. Secondo Gazzetta.it, il profilo del “Sergente” è quello che più si avvicina all’identikit tracciato dalla dirigenza per completare la mediana di Igor Tudor. L’identikit perfetto per la Juve. Dopo un’estate in cui si è preferito investire su altri reparti, la Signora ha capito di aver bisogno di un “tuttocampista” di livello internazionale, un giocatore capace di unire fisicità, qualità e gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

milinkovic savic juve 232 l8217identikit perfetto per rinforzare il centrocampo di tudor a gennaio qual 232 l8217ostacolo che complica il suo approdo in bianconero la rivelazione

© Juventusnews24.com - Milinkovic-Savic Juve: è l’identikit perfetto per rinforzare il centrocampo di Tudor a gennaio. Qual è l’ostacolo che complica il suo approdo in bianconero, la rivelazione

In questa notizia si parla di: milinkovic - savic

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)

NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro

milinkovic savic juve 232Milinkovic-Savic Juve, bianconeri pronti ad andare all’assalto del serbo! C’&#232; bisogno di qualità nel mezzo, svelato il piano per gennaio - Savic Juve, l’indiscrezione di Tuttosport: il centrocampista vorrebbe tornare in Italia e la Vecchi Signora pensa al colpo per la mediana Un amore mai sbocciato, un corteggiamento lungo ann ... juventusnews24.com scrive

milinkovic savic juve 232Rampulla categorico su Milinkovic Savic accostato alla Juve: «Non lo prenderei a gennaio, &#232; un Koopmeiners che ce l’ha fatta. Spero che…» - Rampulla categorico su Milinkovic Savic: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul centrocampista alla Juve Nel dibattito sul futuro del centrocampo della Juventus, si inserisce una voce controcor ... Come scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milinkovic Savic Juve 232