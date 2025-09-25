Milinkovic-Savic Juve | è l’identikit perfetto per rinforzare il centrocampo di Tudor a gennaio Qual è l’ostacolo che complica il suo approdo in bianconero la rivelazione

Milinkovic-Savic Juve: c’è un ostacolo che complica il suo arrivo in bianconero, la rivelazione in vista del calciomercato di gennaio. Un sogno che ritorna, un’idea che prende corpo. Il calciomercato Juve programma il mercato di gennaio e, per rinforzare il centrocampo, torna a pensare a un vecchio pallino: Sergej Milinkovic-Savic. Secondo Gazzetta.it, il profilo del “Sergente” è quello che più si avvicina all’identikit tracciato dalla dirigenza per completare la mediana di Igor Tudor. L’identikit perfetto per la Juve. Dopo un’estate in cui si è preferito investire su altri reparti, la Signora ha capito di aver bisogno di un “tuttocampista” di livello internazionale, un giocatore capace di unire fisicità, qualità e gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

