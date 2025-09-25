Milinkovic-Savic Juve bianconeri pronti ad andare all’assalto del serbo! C’è bisogno di qualità nel mezzo svelato il piano per gennaio

Milinkovic-Savic Juve, l’indiscrezione di Tuttosport: il centrocampista vorrebbe tornare in Italia e la Vecchi Signora pensa al colpo per la mediana. Un amore mai sbocciato, un corteggiamento lungo anni che potrebbe clamorosamente riaprirsi. Il nome di  Sergej Milinkovic-Savic  torna prepotentemente di moda in casa  Juventus. Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate da  Tuttosport, quello che per anni è stato un sogno di mercato potrebbe trasformarsi in una concreta opportunità già a gennaio. Il “Sergente” avrebbe infatti manifestato la sua voglia di tornare in  Serie A  e la  Juve  è pronta a studiare l’assalto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

DIRETTA | Juventus, contatti con Milinkovic-Savic. C’è l’erede di Bremer – Le news del 25 settembre - Savic: i bianconeri lo vogliono a gennaio per questo motivo. Scrive juvelive.it

milinkovic savic juve bianconeriJuve, Milinkovic-Savic al posto di Locatelli: il Sergente ha già chiuso - Calciomercato Juventus, clamoroso colpo a gennaio dei bianconeri, pronti a prendersi Milinkovic- Riporta juvelive.it

