Milinkovic-Savic Juve, l’indiscrezione di Tuttosport: il centrocampista vorrebbe tornare in Italia e la Vecchi Signora pensa al colpo per la mediana. Un amore mai sbocciato, un corteggiamento lungo anni che potrebbe clamorosamente riaprirsi. Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna prepotentemente di moda in casa Juventus. Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate da Tuttosport, quello che per anni è stato un sogno di mercato potrebbe trasformarsi in una concreta opportunità già a gennaio. Il “Sergente” avrebbe infatti manifestato la sua voglia di tornare in Serie A e la Juve è pronta a studiare l’assalto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Milinkovic-Savic Juve, bianconeri pronti ad andare all'assalto del serbo! C'è bisogno di qualità nel mezzo, svelato il piano per gennaio