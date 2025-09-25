Milazzo lancia l’app Gli Esploratori permette di scoprire quattordici comuni giocando
E’ stata presentata ufficialmente oggi al Teatro Trifiletti di Milazzo l’App "Gli Esploratori" dell’Ecomuseo “Chersoneso d’Oro”. Si tratta di un’applicazione ideata grazie ad un progetto del GAL Tirreno Eolie dove ognuno è chiamato a diventare protagonista di una grande caccia al tesoro che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: milazzo - lancia
Landini, il segretario della CGIL lancia una mobilitazione nazionale per il Gaza il 19 settembre: "Fermiamo il massacro" Vai su Facebook